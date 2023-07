Fabrizio Biasin ha posto l’accento sul mercato dell’Inter e su un nome che Inzaghi avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra

Dopo l’acquisizione di Juan Cuadrado, Simone Inzaghi ha chiesto un altro profilo alla dirigenza dell’Inter.

Fabrizio Biasin a Telelombardia rivela il nome:

LE PAROLE– «Che io sappia, Inzaghi su gli esterni cercava giocatori differenti rispetto a quelli della passata. Voleva qualcuno in grado di saltare l’uomo, cosa che Cuadrado sa fare benissimo. In teoria, a sinistra lui puntava su Carlos Augusto, obiettivo in teoria ancora vivo. Nella testa di Inzaghi, in vista della prossima stagione, in questo momento secondo me c’è: ‘Attenzione, perché secondo me questa è una squadra da provare»

