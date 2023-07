Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla sessione di mercato dell’Inter: «Facciano valere di più le idee rispetto ai soldi»

Col suo caratteristico tono mordace, Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport si esprime sull’Inter e sul mercato che i nerazzurri stanno conducendo, coi nomi in entrata e uscita:

LE PAROLE- «Non c’è più Onana, non c’è più Brozovic, non c’è più Dzeko e non c’è più Lukaku, ma a centrocampo con Frattesi si sono sistemati bene e in attacco, anche se perderanno un po’ di capacità realizzativa, hanno preso Marcus Thuram, che può portare energia, freschezza, forza e velocità, oltra a una buona dose di intelligenza. Se ne avesse quanto il padre Lilian, i nerazzurri avrebbero fatto il colpo dell’anno…

E poi la struttura del gruppo di Simone Inzaghi non è mutata: è una squadra che ha esperienza, forza, dinamicità. Si tratta di fare un salto verso l’alto e cercare di essere sempre meno italiani e sempre più europei nel gioco, evoluzione che mi auguro avvenga in tutti i club. Facciano valere di più le idee rispetto ai soldi, ché di quelli ne abbiamo già buttati via in abbondanza»

