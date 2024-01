Il giornalista Fabrizio Biasin esprime il suo parere sulla discussa Inter-Hellas Verona.

Fabrizio Biasin ha parlato a TVPlay del duello Inter-Juve in ottica Scudetto e dell’influenza di alcuni fattori esterni in questo duello. “L’Inter deve gestire ed assorbire tante pressioni, visto che è la squadra che sembra essere la più forte. Inter-Verona I nerazzurri hanno avuto un favore arbitrale abbastanza netto, perché quel gol andava annullato. Ma è sbagliata l’idea che quell’errore arbitrale è la dimostrazione che l’Inter sia spinta dal palazzo, altrimenti non avrebbero assegnato un rigore al Verona che non ha visto nessuno”.

“Pressione della Juve sta dando fastidio? Non è quella, ma la pressione mediatica. Se si pensa solo agli ottimi risultati della Juve, allora si parla di un bellissimo duello e poi si vedrà chi la spunterà. Ma è diverso quando arrivano determinate prime pagine di alcuni quotidiani”.

“Autorità di Marotta Lui, indiscutibilmente, è il più bravo, ma è sbagliato associare questo ragionamento alla classifica. L’Inter ha quei punti perché gioca un bel calcio. VAR? Secondo me, si deve dare più potere all’arbitro che sta dietro alle telecamere. Decidono ancora gli arbitri di campo e sbagliano”.

