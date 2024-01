Roberto Mancini, ex CT dell’Italia, ha rilasciato una lunga intervista parlando della situazione delicata di Sven-Goran Eriksson

Sven-Goran Eriksson ha rivelato di aver riscontrato un tumore e tanti suoi ex suoi giocatori (e non) hanno speso belle parole per lui. Tra questi anche Roberto Mancini, ex CT dell’Italia, tramite Il Gazzettino. Ecco le sue parole.

SVEN ERIKSSON – «E’ davvero uno dei più grandi allenatori di sempre, unico nel suo genere. Magari non sempre apprezzato dall’esterno ma amatissimo da chi lo ha avuto e da chi lo ha frequentato».

