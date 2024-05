Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle prossime mosse dei nerazzurri sul mercato.

Fabrizio Biasin a iotifointer.it ha parlato del presente e del futuro dell’Inter. “L’Inter fa fatica ora a darsi degli obiettivi, anche se viene da un 5-0. La Lazio ha stimoli che l’Inter non ha, può capitare di tutto ed è anche difficile fare previsioni. Inzaghi farà delle rotazioni, mi immagino comunque una partita di carattere, anche perché ci sarà un’atmosfera impressionante”.

Sul canadese Buchanan

“Non avevo dubbi. Per tanti era un mistero: è arrivato a gennaio per coprire il buco di Cuadrado, altrimenti sarebbe arrivato in estate. In questi mesi ha imparato cosa vuol dire stare all’Inter e dall’anno prossimo farà parte delle rotazioni. E’ bravissimo in fase offensiva, deve migliorare in fase difensiva ma è un ragazzo sveglio che impara velocemente. Voglio vedere se continuerà a giocare a sinistra o se tornerà sulla destra. Deve ancora ambientarsi un po’, è timido, ma ci sono buoni segnali”.

Tajon Buchanan

L’attacco della prossima stagione

“Arnautovic? La verità è che la società è contenta di quello che ha fatto, anche fuori dal campo. Chiaro che ci vogliono i gol, ma anche una dimensione di gruppo ottimale. E lui ha contribuito in questo. Io non so se resterà, ma nessuno in questo momento sta pensando di cacciarlo a calci da Appiano. Probabilmente ci vorrà una quinta punta, ma non è detto che Inzaghi non voglia trattenerlo, anzi”.

Le prossime mosse

“In questo momento ogni giorno 2-3-4 nomi vengono associati all’Inter, ma più che altro sono ipotesi giornalistiche che non hanno riscontri. La verità è che l’Inter programmerà tutto alla fine della stagione. Marotta e Ausilio stanno ragionando su qualche calciatore da inserire. Quello del portiere di riserva è un tema, questo è vero. L’Inter difficilmente riscatterà Audero: Bento piace molto da due anni. Due anni fa non si è concretizzata la cosa e lui nel frattempo è cresciuto, attirando l’interesse di altri club e il prezzo si è alzato“.

L’articolo Biasin: “La Lazio ha stimoli che l’Inter non ha, non avevo dubbi su Buchanan, Bento piace da due anni” proviene da Notizie Inter.

