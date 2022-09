Fabrizio Biasin si è detto molto deluso dall’atteggiamento dei giocatori nerazzurri nella gara poi persa contro il Milan sabato scorso.

Fabrizio Biasin a Pressing ha sottolineato tutto ciò che non gli è piaciuto nell’Inter che ha perso il derby. “Ci sono giocatori che devono fare di più, ed è evidente. La cosa che non mi è piaciuta è l’atteggiamento: l’Inter mi ha abituato bene, è sempre stata una squadra che dava l’idea di avere personalità. Quando va in vantaggio gestisce, ieri ho visto un Milan che non si scompone quando è sotto, anzi si compatta. L’Inter si è spaventata, non c’è quel coraggio che da due anni e mezzo che mi avevano dimostrato. Mkhitaryan e Dzeko sono stati gli unici a dimostrare di essere da Inter. Gli altri li ho visti molli“.

Henrikh Mkhitaryan Kristjan Asllani

“Dal gol del pareggio al 3-1 l’Inter è sparita, questo è il problema: questa cosa non mi piace. La situazione societaria va risolta, ogni estate non si sa se la squadra resta la stessa o meno. Questa però è una squadra che può vincere, è molto forte: è composta da nazionali ed è una squadra che deve semplicemente deve ritrovarsi. Certo, non si può andare avanti a perdere pezzi ogni anno, ma quest’anno non è successo: sono andati via Vidal e Vecino, sono entrati Asllani e Mkhitaryan. In attacco è uscito Sanchez ed è entrato Lukaku. Hai mantenuto la difesa e hai cambiato Ranocchia e messo Acerbi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG