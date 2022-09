L’ex attaccante Antonio Cassano analizza il derby Milan-Inter e polemizza nuovamente con Alessandro Bastoni.

Antonio Cassano tramite un video su Instagram ha espresso il suo parere sul derby milanese. “Il derby è stata una partita, ma dentro una partita ci sono state tante partite. L’Inter è andata in vantaggio, fino all’errore di Calhanoglu sull’1-1 stava giochicchiando. Nulla di particolare, però aveva la situazione sotto controllo. Dopo il gol di Leao dell’1-1 non c’è stata più partita fino al 3-1, perché a livello di gioco, di come la squadra era messa in campo, il Milan ha meritato e meritava la vittoria e così è stato. Meritatamente hanno vinto il derby”.

Antonio Cassano

“L’Inter ha tante problematiche. Ha un’idea di gioco? Sì, sicuramente, poi ha avuto anche tante occasioni con entusiasmo, foga e cattiveria e la partita poteva anche pareggiarla. Però così, con fortuna. Bastoni invece di svegliarsi, di rompere i c… a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri. Lì dietro l’Inter sta concedendo tanto e nel momento in cui concedi a determinati giocatori delle occasioni importanti, prendi 3 gol a partita. Anche nel pre-campionato era così. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, non di mettere i like ai follower”.

