Ecco le parole di Fabrizio Biasin, il giornalista parla a Sportitalia.com, ecco cosa dice sull’Inter dopo il derby vinto.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin, ecco cosa dice il giornalista a Sportitalia sull’Inter: “L’Inter sta crescendo in termini di consapevolezza. Il merito va a tutti coloro che si sono messi a disposizione dopo un inizio di stagione difficile. Complimenti al pubblico nerazzurro. E questa è tutto tranne che piaggeria. In tempi antichi il tifoso “tradito” avrebbe colpito al cuore del giocatore in fuga, ma 70 mila tifosi si sono comportati in maniera corretta. Lautaro Martinez è come il latte col cioccolato, e il riscatto di Asllani è la ciliegina sulla torta.“

Nicola Ventola a BoboTV parla così dell’Inter: “Milan deludente anche per come Pioli ha preparato la fase di non possesso. Non mi piace il fatto che abbia messo Origi su Calhanoglu, così tendi ad abbassarsi: i braccetti dell’Inter erano sempre liberi. L’Inter ha la rosa migliore rispetto ai rossoneri, per non parlare di Lautaro Martinez. Giocatore devastante, poteva fare 3 gol, ma fa sempre le scelte giuste. Mi è piaciuto molto Skriniar, non è facile giocare in questa situazione. Inzaghi? Deve metterci qualcosa di suo per far crescere la squadra.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG