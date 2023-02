Sono queste le parole del famoso giornalista Sandro Sabatini, ecco cosa dice sull’Inter nel suo editoriale a calciomercato.com

Così si esprime il famoso giornalista Sandro Sabatini sul suo editoriale nel portale calciomercato.com, ecco cosa dice sull’Inter: “ll’Inter toccherà il Porto, che è staccato dal Benfica capolista. Ma oltre al sorteggio c’è di più. C’è la sensazione che l’Inter abbia anche una bella rosa, forte. Non solo una bella formazione titolare. Per esempio: quante altre squadre europee avrebbero potuto effettuare quella triplice sostituzione al 70′ del derby? Pochissime.“

Conclude così: “Adesso, basta non esagerare. Questa non è l’Inter del Triplete, non ci va neanche vicina. E pure l’allenatore non ha nulla da spartire con quel Mourinho doc, annata 2010. Però attenzione, perché c’è un’atmosfera da “The last dance” in questo gruppo nerazzurro“. Insomma parole molto buone verso i nerazzurri.

