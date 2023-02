Sono queste le parole di Paolo Bonolis, così a Radio Fuori Campo nella trasmissione Fuori Gioco discute così su Inzaghi.

Ecco le parole di Paolo Bonolis, a Radio Fuori Campo nella trasmissione Fuori Gioco analizza così l’Inter il famoso conduttore televisivo di fede nerazzurra: “Sto particolarmente bene dopo il Derby. E’ stata una partita vinta sotto tutti gli aspetti. E’ tutto lieto, fino ad ora. Ci sono cose per le quali stiamo ancora lottando, come la Coppa Italia e la Champions. Scudetto? In campionato concorriamo per un posto in Champions League; lo stesso discorso vale per la Roma, la Lazio ed il Milan. Onestamente, il Napoli dovrebbe perdere troppe partite e le altre dovrebbero vincerle tutte senza perdere mai. Insomma, diventa complicato“.

Conclude su Inzaghi: “Merita un voto alto. Peccato per l’inizio. Purtroppo siamo partiti male, abbiamo lasciato per strada quei 7-8 punti che ci avrebbero permesso di restare in corsa per lo Scudetto, con ottime possibilità di contenderlo fino alla fine al Napoli. E’ stata una partenza un po’ goffa. Per molto tempo, Inzaghi non ha avuto a disposizione Lukaku, senza contare l’assenza di Brozovic dopo il Mondiale. Anche il calo di Skriniar si è fatto sentire”.

