Sono queste le parole di Javier Zanetti a DAZN, il vicepresidente dell’Inter parla così della sua squadra nerazzurra.

Ecco cosa dice Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter parla così a DAZN dei nerazzurri: “Sicuramente ma fa parte di un percorso che la squadra sta facendo con grande continuità. In una partita può capitare un po’ di flessione, vedo una squadra sempre protagonista che vuole sempre fare la partita e che vuole mettere in difficoltà l’avversario. L’Inter dal primo anno di Conte ha avuto una grande continuità. Sono sorpreso quando vedo critiche esagerate per una squadra che sta facendo il suo percorso nel migliore dei modi. Si può sempre migliorare ma anche il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, non dobbiamo dimenticarlo.“

Conclude così: “La differenza è dovuta alla continuità, c’è il rammarico di aver perso punti per strada ma fa parte di un campionato molto competitivo. Se ci confrontiamo col Napoli, finora loro non hanno sbagliato niente. Abbiamo vinto ma è stata dura”.

