Vincenzo Cesaro, in un post su Facebook dell’aprile 2021 aveva pesantemente attaccato la famiglia Agnelli ma non solo.

Sono queste le parole di Vincenzo Cesaro, componente del Collegio di Garanzia del Coni, in un post su Facebook datato 20 aprile 2021 dove attacca pesantemente la famiglia Agnelli, ecco le parole: “La vicenda della super lega del calcio rappresenta un’ altra pagina squallida della storia degli AGNELLI nel nostro Paese. Per far fronte alla loro incapacità imprenditoriale, per decenni lo Stato li ha assistiti con ammortizzatori sociali, con politiche protezionistiche (per un periodo contro ogni logica di mercato fu vietata l’importazione di auto dall’estero), con finanziamenti a fondo perduto. Tutti debiti che ancor oggi paga ciascuno di noi.“

Diventa più aggressivo sull’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo: “Ora questi signori, che per cultura e formazione sono abituati a fare impresa con i soldi dei cittadini, dopo essersi indebitati sino al collo con investimenti sciagurati, come i 60 ml annui sul bimbo minchia Ronaldo ( che non gli ha consentito di vincere I ossessione della CL), hanno deciso di creare il loro circo e di far prevalere l’egemonia finanziaria e la forza politica sui meriti sportivi.“

Conclude con queste parole: “L’Italia non sarà mai un paese libero e competitivo se non riuscirà a liberarsi delle logiche feudatarie, delle rendite di posizione e della cultura dell’assistenzialismo che questi signori esprimono. Nelle scuole i docenti dovrebbero dedicare tempo nel raccontare la storia degli AGNELLI. Per far comprendere ai ragazzi che il futuro devono costruirlo con senso del dovere e facendosi il mazzo tanto, non come questi bambini viziati.“

Ma non finisce qui, perché ad una risposta su un commento dove si parla di una simpatia verso Lapo Elkann, risponde in modo imbarazzante: “Anche a me Lapo fa simpatia perché debole. Come del resto lo era il figlio dell’avvocato che si è suicidato.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG