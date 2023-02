Clamorose dichiarazioni trovate del 2019 PM Santoriello ammette di odiare la Juventus, così il titolare dell’inchiesta prisma.

I tifosi della Juventus hanno trovato un video abbastanza particolare e a tratti imbarazzante, TuttoSport riprende tutto, il PM titolare dell’inchiesta PRISMA, Ciro Santoriello ammette di odiare la Juve e di tifare una sua rivale. L’episodio è datato nell’anno 2019.

Come riporta il corriere.it, sono queste le parole di Santoriello: “Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma se contestualmente vinco gli scudetti. A volte però c’è un rapporto di incompatibilità tra le due cose“.

Ma le frasi più dure del PM arrivano così, sempre dal corriere.it: “Io non è che segua… Sì vabbè lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero… sono antijuventino, contro i latrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni“.

L’attuale ministro dello Sport, ha segnalato il video in questione a chi competente, insomma vedremo come andrà a finire.

