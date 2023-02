L’allenatore della Juventus pensa di far partire dall’inizio contro la Salernitana sia Di Maria che Chiesa per provare il tridente.

Max Allegri ha una idea, proporre un 4-3-3 con Di Maria e Chiesa nella Juventus, ma veniamo precisamente i ruoli nei dettagli. Per farlo il tecnico bianconero pensa principalmente ad un terzino bloccato, il sinistro o il destro, a seconda della situazione. Quindi davanti il tridente Chiesa, Vlahovic e Di Maria da sinistra a destra.

Centrocampo con Fagioli, Locatelli e Rabiot, aspettando ovviamente il ritorno a pieno regime di Pogba. Miretti primo cambio per le mezzali. Paredes lontanissimo nelle gerarchie per via di una condizione fisica non ottimale. In difesa la situazione è la seguente Cuadrado a destra e uno tra Danilo e Alex Sandro a sinistra, con il primo che può anche giocare a destra. Al centro Bremer con Danilo oppure con Gatti. Aspettando il ritorno di Bonucci.

