Sono queste le parole di Riccardo Cucchi, in una intervista a Juventusnews24.com parla del possibile rinnovo di Di Maria con la Juventus.

Ecco le parole di Riccardo Cucchi sulla Juventus e il possibile rinnovo di Di Maria, così intervistato a Juventusnews24.com: “La discriminante è puramente economica, nel senso che Juventus dovrà capire se potrà permettersi di pagare il suo ingaggio. Credo non siano in discussione il giocatore e il suo valore. Lo abbiamo visto anche con l’Argentina ai Mondiali di cosa è capace.“

Conclude così sull’argentino: “Di Maria può cambiare le partite in ogni momento perché ha qualità tecniche, corsa, visione di gioco, intelligenza. Credo che sarebbe fondamentale poterlo avere nel progetto Juventus anche nella prossima stagione. Il problema è se la Juventus, in questa situazione così complicata, potrà permettersi un ingaggio come quello che vuole l’argentino.“

Parlando invece di Pogba e Danilo: “Danilo è il giocatore che ha dimostrato maggiore attaccamento alla maglia e per questo è tanto amato dai tifosi bianconeri. Su Pogba per me il problema è puramente fisico. Bisognerà capire se questo ragazzo tornerà fisicamente il giocatore che abbiamo conosciuto. Se fosse stato bene fin dall’inizio avrebbe dato un contributo importantissimo, sul piano della qualità, alla Juventus. Il problema è il suo recupero fisico. Su questo aspetto ci sono molti interrogativi“.

