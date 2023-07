Il giornalista Fabrizio Biasin prova a fare dell’ironia sulla clamorosa separazione tra l’Inter e Romelu Lukaku: le parole

Per stemperare la tensione delle ultime ore, Fabrizio Biasin su Twitter scrive di Romelu Lukaku, non estraneo a “scappare” dal proprio club durante l’estate. Non ultimo, l’Inter:

#Lukaku e l’estate. Nel 2019 scappa dal #ManUtd.

Nel 2021 scappa dall’#Inter.

Nel 2022 scappa dal #Chelsea.

Nel 2023 ri-scappa dall’#Inter. Solo la pandemia (2020) è riuscito a fermarlo. A questo punto credo che si tratti di un format. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 15, 2023

L’articolo Biasin: «Lukaku è sempre scappato in estate. E’ un format» proviene da Inter News 24.

