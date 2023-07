Valentin Carboni, in prestito dall’Inter al Monza, ha parlato del suo passaggio al club brianzolo e delle emozioni suscitate

Con queste parole Valentin Carboni si appresta a giocare la sua stagione al Monza, in prestito dall’Inter:

LE PAROLE- «Ho firmato con il Monza e sono molto contento. Ho tanta voglia di iniziare. Ritrovo la mia famiglia e cercheremo di fare il meglio per il club. Cercherò di migliorare e di avere continuità. Gagliardini mi ha chiamato per venire e mi ha detto che mi aspettava. Marotta mi consiglia ai fantallenatori? Mi fa piacere che una persona come lui dica queste cose. Cercherò di fare un paio di gol (sorride, ndr)»

L'articolo Carboni: «Monza Sono stato chiamato da Gagliardini» proviene da Inter News 24.

