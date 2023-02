Sono queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin, ecco cosa dice a Telelombardia sull’Inter precisamente sul mercato.

Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin, parla così a Telelombardia dell’Inter, precisamente del mercato: “Lukaku sa di essere in debito con l’Inter, ma per fortuna sua ha ancora l’occasione di far vincere la squadra e convincere il club a confermarlo. Anche perché l’Inter, che non ha mille lire da buttare dalla finestra, a oggi non lo riconfermerebbe.“

Conclude così: “Dico una cosa fuori dai denti: secondo me l’Inter sta provando in tutti i modi a portare a Milano Thuram, il quale avrebbe risposto: “L’Inter non mi dispiacerebbe, aspetto eventuali offerte da altri campionati”. Secondo me, per guadagnarsi la conferma Lukaku deve fare davvero bene”. Vedremo se l’attaccante del Belgio resterà a Milano precisamente in nerazzurro.

