Antonio Cassano attraverso il suo profilo Instagram è voluto tornare in un video sulla prestazione dell’Inter contro il Porto.

Sono queste le parole di Antonio Cassano, l’ex attaccante parla su Instagram in un video dove ha parlato del match vinto dall’Inter contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League: “L’Inter ha fatto una partita tosta, il Porto era molto complicata da affrontare. L’Inter ha sofferto ma ha fatto una partita seria, in Champions se non le fai serie non ne vieni a capo.“

Conclude così: “Onana ci ha messo del suo, ha fatto una parata pazzesca nel primo tempo, nel secondo tre parate consecutive. Lukaku è entrato bene, ha dato fisicità, profondità, ha fatto bene e ha trovato il gol. L’Inter va a Oporto con un piccolo vantaggio ma è complicata, dura, deve fare una partita tosta. L’espulsione di Otavio ha agevolato l’Inter, altrimenti finiva 0-0.“

