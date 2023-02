Sono queste le parole di Gianfelice Facchetti, ecco cosa dice il tifoso nerazzurro a SerieAnews.com sull’Inter.

Ecco le parole del tifoso nerazzurro Gianfelice Facchetti, ecco come analizza l’Inter a SerieAnews.com: “Sapevamo che la partita dell’Inter contro il Porto non era semplice, i portoghesi sono un avversario ostico e che fanno la propria partita. Il club nerazzurro ha giocato e poteva vincere anche con più di un gol di scarto, ma il Porto ha avuto le sue chance ed anche l’Inter ha corso qualche rischio“.

Conclude sui singoli: “Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo piccolo vantaggio sarà utile per il match di ritorno. Il Porto è una squadra poco abituata ad attaccare, non sembra avere nelle sue corde queste caratteristiche ma dovrà farlo in ogni caso in Portogallo. Oltre alla vittoria Inzaghi ha finalmente ritrovato Brozovic, Lukaku e Gosens che sono entrati bene nella sfida di Champions”.

