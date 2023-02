L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli parla così in una intervista al Telegraaf della situazione giudiziaria in corso.

Sono queste le parole di Andrea Agnelli, così l’ex presidente della Juventus parla in una bella intervista al giornale Telegraaf: “La sospensione mi è stata imposta dalla Federazione italiana dopo aver studiato l’indagine del Dipartimento di Giustizia. Ma non sono stato ascoltato e non ho potuto difendermi. Dimissioni? A causa di un’indagine penale che mi riguarda personalmente.“

Conclude così: “Non posso dire molto su questo perché il caso è in corso. La prima udienza preliminare è il 27 marzo. Lì si deciderà se il caso si fermerà o meno. Non voglio che la Juventus si faccia carico di questo peso per tutto questo tempo. Un nuovo consiglio di amministrazione può rappresentare meglio il club e non ha nulla a che fare con le accuse. Inoltre, sono libero di difendermi in tribunale da qualsiasi accusa.“

