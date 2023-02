Sono queste le parole di Pietro Nicolodi, il giornalista di Sky parla in una intervista a Juventusnews24, ecco cosa dice sulla Juventus.

Ecco le parole di Pietro Nicolodi, il famoso esperto di calcio tedesco di Sky Sport, parla in una bella intervista a Juventusnews24, ecco cosa dice per la sfida contro il Friburgo della Juventus: “Dipende che Juve sarà tra due settimane perchè se è quella che fa fatica con la Cremonese è un conto. Poi ovvio che hai giocatori pazzeschi come Di Maria che se decidono di vincertela da soli… Ma una volta che sei lì te la giochi. Poi ovvio che devi dare delle prestazioni di altissimo livello che fino ad ora non si sono viste proprio spessissimo. La concorrenza in Europa non è male, ci sono parecchie squadre buone. Metterei le inglesi davanti e poi le altre.“

Conclude su Kostic: “Gioca in modo abbastanza simile a come giocava all’Eintracht, ha fatto alcune grandi partite e altre un po’ meno. Poi lì in Germania giocava da tanto tempo e la palla gli arrivava quasi sempre sui piedi, qui alla Juve invece è meno leader. Non è un fenomeno, ma un buon giocatore quello si e lo sta facendo vedere.“

