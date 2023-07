Il giornalista Fabrizio Biasin sostiene che i nerazzurri non abbiano mai realmente trattato il Sergente.

Fabrizio Biasin a TeleLombardia ha aggiornato la situazione relativa al centrocampo dell’Inter. “Abbiamo sentito dire a Marotta che l’operazione Frattesi è scollegata da quella di Brozovic, ma in realtà l’Inter ha bisogno di un’entrata per procedere”.

Davide Frattesi

“Non credo ci sia spazio per un’operazione Milinkovic, visto che per Frattesi una trattativa è stata portata avanti, mentre con la Lazio non esiste. L’unica cosa che l’Inter ha fatto per Milinkovic è stata chiedere ai biancocelesti quanto vogliono per il cartellino, la risposta è stata 40 milioni o forse anche più. Quindi, a sensazione, l’Inter proverà a chiudere per Frattesi“. Le ultime notizie indicano che il neroverde è molto vicino a diventare nerazzurro.

