Cambiasso a Sky: «Vorrei allenare, sono malato di sport» Le parole dell’ex nerazzurro

Intervenuto ospite a Sky Tg24, l’ex Inter, Esteban Cambiasso ha scherzato su quelli che potrebbero essere i suoi piani per il futuro.

LE PAROLE- «Io ho sempre intrapreso l’altra strada, a 14 anni avevo già un buon rapporto coi giornalisti, coi media. Sono sempre stato uno molto studioso, non mi sento un giornalista, ma Sky mi ha detto che mi avrebbe dato la libertà di essere me stesso. Se non avessi fatto il calciatore, probabilmente avrei fatto il giornalista sportivo o il professore di educazione fisica. Sono un malato di sport, Sky sa che sono in prestito perché vorrei allenare, fare una cosa più impegnativa di quella che sto facendo. La ‘colpa’ è di Sky se non sono già in campo perché mi sento veramente bene qua. Nello studio Champions non guardiamo partite, ma le analizziamo. Io poi ho sempre chiarito a Sky una cosa: io ho chiesto di fare questo lavoro col pensiero di giocatore, non da giornalista»

L’articolo Cambiasso a Sky: «Vorrei allenare, sono malato di sport» proviene da Inter News 24.

