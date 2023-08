Nel suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin è tornato sulla telenovela Lukaku. L’ex Inter, trattato anche dalla Juve, sarà un nuovo giocatore della Roma.

LUKAKU – «Lukaku aveva il diritto di scegliere il meglio per la sua carriera, ci mancherebbe. Ma non aveva il diritto di “maltrattare” i suoi vecchi datori di lavoro. Con l’Inter si è comportato male, poche balle, anche solo perché il suo doppio e triplo gioco ha complicato di molto il mercato dei nerazzurri. Ecco, il belga è difficilmente perdonabile non perché ha scelto di giocare altrove, ci mancherebbe, ma perché ha scelto ancora una volta di non essere sincero».

