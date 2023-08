Cassano attacca De Laurentiis: «Lui e il calcio sono come il bianco e il nero». Le parole dell’ex attaccante

Non solo il tema Juve. Nel corso della Bobo TV, Antonio Cassano ha attaccato così De Laurentiis.

CASSANO – «De Laurentiis e il calcio sono come il bianco e il nero. La clausola di Spalletti è una mer…ta. De Laurentiis vuole cambiare il calcio italiano, ma non l’ha fatto Berlusconi che ha vinto tutto e comandava il mondo e vorrebbe farlo lui? Caro De Laurentiis, occhio quest’anno… Se quest’anno non vinci, la gente non è stupida. È vero che metti i soldi e non hai debiti, ma è la gente che ti fa guadagnare il grano. E quest’anno bisogna vincere, il calcio italiano non l’hai scoperto tu e non lo cambi tu».

