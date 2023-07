Il giornalista Fabrizio Biasin sottolinea che il regista croato è stato venduto ad una cifra troppo bassa per quello che è il suo valore.

Fabrizio Biasin a Telelombardia non nasconde qualche perplessità sulla cessione di Brozovic. “Nell’affare Brozovic non tanto l’ammontare a cui è stato venduto, cifra bassa, ma per il fatto che ci si è arresi dopo aver pattuito un’altra cifra, 23 milioni, già di per sé relativamente bassa. Posso capire che si debbano portare a casa questi soldi per portare avanti il mercato, ma che tu Inter ti debba un po’ mettere in ginocchio rispetto alle esigenze dei sauditi da un pelo fastidio“.

Brozovic Marcelo

“Quando è uscita la cifra, 18 milioni, ho provato a chiedere e la risposta è stata: ‘No, non ci bastano 18 milioni’. Pensavo dunque che l’Inter combattesse un po’, almeno per arrivare a 20 milioni. Secondo me hanno accettato perché forse hanno capito che altrimenti avrebbero dovuto rinunciare a questo affare. Sono il più grande fan di Brozovic e me lo sarei tenuto volentieri, ma comprendo che una dirigenza per portare avanti il suo piano a volte deve forse anche tapparsi il naso, accettare e andare avanti“.

