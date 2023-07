Calciomercato Roma, i giallorossi pronti ad entrare in competizione con Milan e Napoli per arrivare ad Adama Traore

Dopo Milan e Napoli anche la Roma si mette sulle tracce di Adama Traorè. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno, appena svincolatosi dal Wolvermhampton, è osservato anche dai giallorossi.

Con un ingaggio di 3 milioni ed è abbordabile: in caso di mancato arrivo in prestito di uno tra Scamacca o Morata in prestito, i giallorossi punteranno sull’ex Barcellona.

