Fabrizio Biasin, su TvPlay, ha commentato la fine della lotta Scudetto Inter–Juve.

BIASIN – «Il titolo di Tuttosport contro l’Inter? Fa parte del gioco delle parti anche se non dovrebbe succedere in ambito giornalistico. Penso che l’Inter sia prima per grossi meriti propri. Il rigore contro il Genoa a favore dell’Inter? Ho sperato che quel rigore non venisse assegnato visto che si parla solo di questo da 3 giorni. Non si può discutere, però, del valore dell’Inter anche se il Genoa lo ha messo veramente in difficoltà».

