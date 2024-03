Alcaraz Juve, che guaio! L’infortunio complica anche il riscatto. Le ULTIME novità sul futuro del centrocampista argentino

Stop pesantissimo per Carlos Alcaraz. Nelle settimane in cui si sarebbe dovuto giocare la permanenza alla Juve, il centrocampista argentino è costretto a fermarsi per infortunio.

Il giocatore ne avrà per circa un mese, diminuiscono così le sue chance di riscatto. Alcaraz, infatti, dovrebbe rivedersi in campo solo ad aprile con meno di due mesi di partite davanti. E le cifre dell’eventuale affare non lo aiutano.

