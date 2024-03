Kelly Juve, è il preferito per la difesa! TUTTI i dettagli e le ultime di calciomercato

La Juve si appresta a salutare Alex Sandro e, sempre in difesa, potrebbe sacrificare anche Bremer in caso di offerte irrinunciabili. La dirigenza sonda così il mercato.

Come riferito da Tuttosport, in cima alla lista c’è Lloyd Kelly, che salvo sorprese si libererà a zero dal Bournemouth. Nella lista anche il “colosso” 20enne Ousmane Diomande dello Sporting. Il suo costo, però, è già di 40 milioni di euro, ma potrebbe tornare utile la carta Kaio Jorge. Il centravanti brasiliano è nel mirino del club portoghese.

