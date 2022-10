Ecco le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra che parla a Telelombardia dell’Inter per la questione economica.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin che parla a Telelombardia della questione dell’Inter, ecco cosa dice il giornalista di fede nerazzurra: “Leggo che l’Inter è in vendita da due anni. Non è vero. Fino a un mese fa, Zhang cercava qualcuno che potesse dare una mano, ora cerca qualcuno che si prenda tutto quanto. Ma alle sue condizioni, ovvero a 1,2 miliardi. Si dice che sia una cifra esagerata, ma chi ne sa non la ritiene una somma così incredibile. Resta da stabilire quando l’Inter sarà venduta.“

Conclude così il giornalista Biasin: “Non credo sia una questione di giorni o settimane, credo che sia una questione di mesi. Un fondo americano? C’è anche la possibilità che si mettano insieme 4-5 fondi. Ecco perché la cifra richiesta da Zhang è raggiungibile da chi fa solitamente queste operazioni. Non dico che si tratti di briciole, ma comunque di un affare fattibile.“

