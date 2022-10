El Shaarawy: «Giocare al Milan è stato il mio sogno realizzato…». Le parole del calciatore della Roma

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di 90min.com del sul suo inizio fino al grande salto al Milan. Ecco le parole del calciatore della Roma:

«Ero focalizzato su quello che volevo fare, non ci pensavo più di tanto. Poi è arrivato il primo contratto da professionista con il Padova e poi il Milan, ho capito che la mia passione è diventata il mio lavoro. Mi ponevo obiettivi e li raggiungevo, è stato bravo mio padre, non mi accontentavo mai. Entravo a far parte della squadra che tifavo da bambino. L’ultima serata con il Padova, col saluto ai tifosi, il DS Foschi mi disse che sarei diventato un calciatore del Milan. È stato un momento davvero emozionante. Un altro sogno che si è realizzato. Mi ricordo che il primo giorno di ritiro i primi giocatori che ho visto sono stati Abate e Nesta, li ho conosciuti ed è stato un bel momento».

