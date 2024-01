Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, svela un possibile scenario relativo alle mosse del calciomercato Inter in attacco

Intervenuto in collegamento su Telelombardia, Fabrizio Biasin aggiorna così sui possibili scenari del calciomercato Inter per l’attacco.

LE PAROLE – «Attaccanti? L’Inter ragiona per l’anno prossimo, andrà avanti così fino alla fine della stagione. Non ci sarà nessun altro innesto, a meno che Sanchez a un certo punto non dica di voler andare via. Questa cosa, però, non credo accadrà. Se l’Inter si porta avanti vuol dire che è contenta di ciò che ha in casa. La dirigenza è stata chiara da questo punto di vista. Non bisogna creare illusioni, dall’Inter dicono che il mercato è chiuso».

L’articolo Biasin rivela: «Attacco Inter? Mi dicono che con questo scenario può cambiare tutto…» proviene da Inter News 24.

