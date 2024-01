L’allenatore della Roma, José Mourinho, si esprime così dopo la sconfitta contro la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Lazio Roma, José Mourinho commenta così l’eliminazione dalla Coppa Italia della propria squadra. L’ex Inter si scaglia ancora una volta contro l’arbitraggio.

LE PAROLE – «E’ sempre doloroso, quando è il derby ancora di più. Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane abbiamo fatto Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Oggi perdiamo la partita su un rigore da calcio moderno. Un rigore da Var, che l’arbitro non dà a tre metri di distanza, ma rivedendolo al Var. I giocatori di 20 anni mai si butterebbero come quelli di oggi. Mi sembrava che fossimo noi con più possibilità, quando si perde Dybala cambia: oggi come contro la Fiorentina. Senza di lui c’è meno qualità nel gioco. Il fallo da rigore è di un bambino top, ma di un bambino che ha 55 minuti di Serie A. Sulla rimessa laterale prima, non è possibile fare quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, chi segna prima è privilegiato. Dopo chi gioca in casa ha un vantaggio, perché non ci sono più palloni. La squadra che segna per prima con Orsato vince, perché poi non lascia più giocare».

