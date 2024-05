Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto in modo chiaro cosa ci si dovrà aspettare dal calciomercato dei nerazzurri.

Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter al canale YouTube di Iotifointer.it. “La festa scudetto è stata bellissima. Meritata. Mercato? Ausilio e Marotta hanno detto quello che ci dobbiamo aspettare, ovvero una sessione tendenzialmente molto più serena di quella dell’anno scorso, dove furono cambiati 12 giocatori. Taremi e Zielinski sono presi, usciranno Klaassen e Sanchez”.

Scenari futuri

“Poi, possono succedere tante cose: può anche succedere che arrivi un’offerta importante per qualche giocatore dell’Inter. E, a quel punto, dovrebbe accadere che l’offerta piaccia ai dirigenti dell’Inter e che i giocatori dicano che se ne vogliano andare. In questo momento, nessun giocatore se ne vuole andare e non è arrivata nessuna offerta. I dirigenti nerazzurri hanno comunque dimostrato eventualmente di saper affrontare questo tipo di situazioni. In questo momento, leggere nomi come Zirkzee o Gudmundsson accostati all’Inter rasenta la fantascienza. Non solo costano tanto, ma andrebbero anche a occupare caselle già occupate“.

Joshua Zirkzee

Operazioni di mercato

“So che l’Inter sta lavorando per portare a Milano il futuro portiere titolare, che nella prossima stagione farà il vice Sommer. Non verrà confermato il prestito di Audero. E poi un difensore: giovane, abbastanza affermato, che possa crescere con Acerbi e de Vrij. Quello è il ruolo da attenzione di più. Per il resto, il gruppo è fatto. Settimo centrocampista Ci saranno delle coppie in ogni ruolo, come ha detto Ausilio. Anche in attacco ce ne sono quattro e credo che rimarranno quelli: Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi“.

Rinnovi di capitano e vice ma non solo

“Raggiunto l’obiettivo, arriveranno i giorni degli incontri. A cominciare da Inzaghi: a breve l’annuncio del rinnovo, non c’è alcun problema. Inzaghi chiederà di ragionare su una rosa il più possibile simile a quella di quest’anno. Anche su Lautaro e Barella non c’è nervosismo, bisogna solo trovare l’incastro giusto, che verrà fatto dopo la scadenza del 20 maggio. Ma non vedo nulla all’orizzonte“.

