Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio delle vicende societarie dell’Inter. “Cambiare proprietà? Io non ne trovo motivo. Quest’ansia di cambiare non la capisco. C’è un presidente che ti ha preso che eri all’ottantesimo posto del ranking Uefa e ti ha portato nei primi quattro posti. Tutti dicono che ora l’Inter è forte: ha preso il miglior dirigente su piazza, prima ha preso il miglior allenatore su piazza, Conte, poi Inzaghi che sta facendo questo percorso. Da una dimensione diventata di provincialismo ti ha portato a questa situazione qua, sinceramente non ho tutta questa ansia da cambiamento non ce l’ho“.

“I bilanci discutibili? Se fosse che Zhang prende 200 milioni e butta le cose via dalle finestre della Pinetina sarei molto preoccupato. Ma l’Inter negli ultimi tre anni sta cercando di mettere piano piano a posto le cose. Quindi non è che non c’è un processo di risanamento in corso, sta facendo mercati a zero e tendenzialmente sta abbassando il monte ingaggi, sta sistemando ricavi e fatturati. Se arriva il fondo, arriva l’arabo, mi arrendo, devo vederlo poi questo arabo, deve arrivare da dieci anni, prima o poi lo vedrò. Ma non è che migliora la situazione da quel punto di vista, ma diventa mercato a meno duecento. Il problema è che devi fare mille cose che non contemplano la competitività sportiva. In questo momento rimetti le cose a posto e cerchi di fare questa squadra. Ma è tutto l’insieme che va preservato, ma se cambi qualcosa poi cambia tutto insieme“.

