Giuntoli: «Mondiale per Club? Rispondo così a De Laurentiis. Sul futuro di Allegri…». Le parole del dirigente della Juventus

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli Juve.

RITORNO A NAPOLI – «Un solo ricordo sarebbe poco, otto anni sono tanti. E’ una grande emozione».

DE LAURENTIIS E MONDIALE PER CLUB – «Non l’ho incontrato, ma lo saluterò volentieri. Per quanto riguarda il Mondiale per Club è una cosa lontana. Non partecipando alle coppe non integriamo punti. Il Napoli ha un futuro normale, non abbiamo niente da commentare».

CHIESA – «Ha avuto qualche problemino fisico. Se i giocatori non sono al massimo non sono brillantissimi. Aspettiamo crescano le prestazioni con la condizione fisica».

FUTURO ALLEGRI – «Il mister ha ragione, pensiamo al presente. A tempo debito ci metteremo a sedere con lui programmando il futuro insieme. Siamo molto contenti di lui».

L’articolo Giuntoli: «Mondiale per Club? Rispondo così a De Laurentiis. Sul futuro di Allegri…» proviene da Inter News 24.

