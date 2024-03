Thiago Motta: «Champions? Non ci penso neanche. A quel mio giocatore do 10 in pagella». Le dichiarazioni del tecnico del Bologna

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l’Atalanta. Le parole dell’ex Inter.

VITTORIA – «Non penso che sia merito solo dei cambi, era una partita molto complicata contro una squadra molto forte abituata a fare questo tipo di partite. Siamo stati sempre lì, sfruttando i nostri momenti per ottenere questa bella vittoria»

SAELEMAEKERS – «Ha questa qualità quando entra con questo atteggiamento. Ndoye e altri possono giocare a sinistra, ma lui ha qualcosa di speciale. Col suo atteggiamento ha dato qualcosa in più, sono contento perché abbiamo fatto una ottima prestazione contro una grande squadra. Non mi piace a volte quando fa simulazioni».

DIFENSORI – «Abbiamo tre giocatori forti, oggi toccava a Calafiori giocare, Beukema sta bene. Possono giocare insieme, abbiamo tre giocatori compatibili tra di loro».

CALAFIORI DA NAZIONALE? – «Io ripenserò alla prestazione, a partire da domani, Orsolini aveva sempre l’avversario addosso e non era facile. Saranno scelte del commissario tecnico».

CHAMPIONS – «Non ci penso neanche, penso alle nostre prestazioni, ad allenarci ed affrontare ogni partita al massimo. Non esiste frustrazione».

FERGUSON – «Gli do sempre un 10, non per il gol ma perché è un guerriero, è un esempio per i compagni».

Poi un aggiornamento sulle condizioni di Zirzkee in conferenza stampa verso la partita con l’Inter: «Oggi abbiamo giocato una buona partita, dobbiamo pensare alla prossima contro l’Inter, è una squadra molto forte. Dobbiamo prepararci per la prossima, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, umiltà e continuare a lavorare. Zirkzee? Sta alla grande, da domani starà bene per allenarsiSta alla grande, da domani starà bene per allenarsi».

