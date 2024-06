Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso il suo parere sulla questione delle commissioni che stanno bloccando l’affare Zirkzee.

Il Milan sta trattando l’acquisto di Joshua Zirkzee, alla fine la dirigenza tra i tanti nomi valutati parrebbe aver scelto lui come erede di Olivier Giroud; le richieste del suo procuratore però si stanno rivelando un ostacolo non di poco conto.

Il commento

Fabrizio Biasin su TMW sostiene che l’attaccante voglia fortemente giocare nel Milan: “Zirkzee si è promesso al Milan e il Milan fa benissimo ad acchiapparlo. Sapete perché? Perché è forte come pochi e non ha affatto terminato la sua evoluzione. Ibra lo vede come la sua “reincarnazione” e il passaggio può essere proprio quello: da talento “che però non segna tantissimo” a macchina da gol. Questa cosa non la vede solo Ibra ma anche il suo procuratore, il signor Kia. Il signor Kia è un grande filibustiere, nel senso che pretende sempre grano a strafottere e, in genere, riesce a farselo dare”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Le cifre

“Nel caso specifico continua a restare fermo sui 40 milioni + 15 di connessione. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 5. Difficilmente Kia scenderà da quella quota, nella su testa 40 cucuzze per l’olandese sono poche e la richiesta aggiuntiva risulta legittima. Morale: il Milan è chiamato a fare mezzo passo verso l’agente, viceversa rischia di far intromettere “terzo incomodi”. Val la pena per Zirkzee? Io credo di sì”.

L’articolo Biasin: “Zirkzee si è promesso al Milan” poi la dura accusa al procuratore proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG