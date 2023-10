Oggi comincia la vendita libera per quanto riguarda la partita tra l’Inter e l’Atalanta in quel di Bergamo. Ecco tutti i dettagli

Oggi tramite il sito ufficiale di Vivaticket sono stati resi noti i biglietti per quanto concerne il match allo stadio di Bergamo tra l’Atalanta e l’Inter: partita che si disputerà i primi di novembre, e valevole per un posto in Champions.

Prezzi abbastanza alti escludendo il settore ospiti, e si prospetta l’ennesimo tutto esaurito con una grande invasione nerazzurra.

