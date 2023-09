Ecco tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti del match di campionato tra Inter e Sassuolo, valido come sesta giornata

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Inter rende note le informazioni utili ai tifosi per acquistare i biglietti del match col Sassuolo, in programma mercoledì 27 settembre. Tante le promo a disposizione, per godere di sconti e vantaggi.

I tifosi nerazzurri possono ancora assicurarsi biglietti per assistere a Inter-Sassuolo a partire da 20€ e approfittare della promo Under 30 a partire da 14€. Come? Online, su inter.it/biglietti

