Benjamin Pavard è stato il secondo acquisto più dispendioso per l’Inter nell’ultima sessione di mercato: lo scenario

Il Corriere dello Sport pone l’accento sull‘Inter e sul talento di Benjamin Pavard, ex Bayern Monaco ed ex Campione del Mondo con la Francia.

L’apporto del difensore sarà determinante, poichè ha le carte in regola per essere un centrocampista aggiunto.

PAVARD- È stato scelto per essere il dopo-Skriniar ma il suo sarà un contributo diverso rispetto a quello dello slovacco. Una volta definitivamente integrato nei meccanismi della squadra, Inzaghi non avrà solo un difensore ma anche un centrocampista aggiunto, esattamente come lo è già Bastoni.

L’articolo Inter, con Pavard i nerazzurri fanno jackpot! Il motivo proviene da Inter News 24.

