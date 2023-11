Novità importanti sui biglietti per il settore ospiti per Juventus-Inter, match del 26 novembre, al rientro dalla sosta delle nazionali

Juventus-Inter sarà la prossima gara dei nerazzurri al rientro dopo la sosta: ecco alcune informazioni utili relative ai biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino, riportate dal sito ufficiale del club bianconero.

SETTORE OSPITI INTER

Dal 27/10/2023 ore 16:00. L’acquisto del settore ospiti sarà consentito ai soli possessori di fidelity card della squadra avversaria. In attesa di disposizioni da parte dell’ Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti in provincia di Milano, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera

