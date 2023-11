Ecco chi ha fatto meglio rispetto all’Inter di Simone Inzaghi per quanto concerne i clean sheet in Europa. La situazione

Come riportato dalla Lega Serie A, l’Inter sta facendo grandissimi progressi: non solo perché si tratta di una squadra prima in classifica, ma anche per quanto concerne la difesa avendo subito soltanto 6 goal (la migliore).

Il sito ufficiale recita: Otto clean sheets per l’Inter in questa Serie A TIM (come la Juventus) dove solo il Nizza (9) ha fatto meglio dei nerazzurri nei maggiori cinque tornei europei 23/24

Inter, 8 partite senza subire goal. Chi ha fatto meglio in Europa

