Dopo il successo in Supercoppa Italiana la Juventus Women torna in campo. Tutte le info utili per il match contro il Milan

La Juventus Women torna in campo dopo il successo in Supercoppa Italiana contro la Roma. Ecco le info utili per il match contro il Milan. Ecco la nota ufficiale del club bianconero con tutte le info utili:

«Primo match casalingo del 2024 per le Juventus Women, che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana tornano in campo il 13 gennaio, alle 16.15, contro il Milan.

COME FARE

Come sempre, anche per Juventus-Milan I biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria.

Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello Stadio verranno richiesti in formato cartaceo.

PER I TIFOSI OSPITI: Invitiamo a prenotare il biglietto – sempre attraverso il link che segue – nel settore a loro dedicato, vale a dire la Tribuna Ospiti.

DOVE SI GIOCA

Vi ricordiamo l’indirizzo dello Stadio: Viale Macallé, 21.

Ci vediamo a Biella!»

