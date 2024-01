Scanavino e Calvo, intercettati a margine dell’Assemblea di Lega. Ecco le loro parole sulla Juventus. – VIDEO

Maurizio Scanavino, Amministratore Delegato della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea di Lega. Le sue parole.

KEAN– «Non ci sono novità rispetto a quello che è già stato dichiarato nei giorni scorsi da Giuntoli e da Allegri. Al momento non è davvero nulla di previsto nè in entrata nè in uscita».

COLPO A CENTROCAMPO –«Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio. Per il momento la forza della Juventus quest’anno è un gruppo molto motivato, molto determinato e con grande grinta. Questo è quello che ci ha portato a fare un girone d’andata strepitoso e sul quale puntiamo anche per il girone di ritorno»..

