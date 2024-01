Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’obiettivo di mercato della Juventus Djalo

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato della possibilità che Tiago Djaló arrivi alla Juventus e delle altre necessità di mercato per i bianconeri.

LE PAROLE – «Djalò per il tipo di fisicità che ha, per lo strapotere che ha e con la possibilità di segnare su calcio d’angolo serve ad ogni squadra. Chiaro che dipende dalle necesssitá che hai al momento. Juve? Il toccasana sarebbe un centrocampista per dare forza ad un reparto che soffre della mancanza dall’inizio di Pogba e Fagioli»

