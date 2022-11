Tramite il sito ufficiale del Lecce sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro l’Atalanta

In vista di Lecce-Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di fare una bella trasferta in Puglia, e la società leccese ha comunicato tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti.

Essa partirà esattamente domani alle ore 10:00 tramite il sito di Vivaticket: non si riscontra l’obbligo di Dea Card per il match e il costo è di € 19.

L'articolo Biglietti Lecce-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti proviene da Calcio News 24.

