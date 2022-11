A sei mesi dal brutto infortunio al legamento Gaetano Castrovilli rivede il campo in allenamento con i compagni

Buone notizie sul fronte infermeria per la Fiorentina: a sei mesi dal suo infortunio, Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi in gruppo.

I Viola non hanno fretta e non vogliono rischiare una ricaduta e quindi difficilmente tornerà in campo da qui alla sosta mondiale, molto più probabile un suo ritorno per il 2023.

